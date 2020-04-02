Париж, , 21:16 — REGNUM Более 4,5 тысяч человек скончались во Франции от последствий заражения коронавирусом. Об этом 2 апреля сообщил журналистам в ходе пресс-конференции глава управления здравоохранения Франции Жером Саломон.

По состоянию на 20:00 мск подтверждённое количество заразившихся коронавирусной инфекцией во Франции составило 56 989 человек. Количество случаев летального исхода достигло 4 503.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве премьер-министра Франции Эдуара Филиппа к «добровольному» отслеживании граждан в условиях эпидемии коронавируса с помощью мобильных телефонов. Такой метод в настоящее время в стране запрещён по причинам защиты личных свобод граждан.

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