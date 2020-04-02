Москва, , 20:46 — REGNUM Пациентка Лия Б. рассказала о нарушениях санитарно-эпидемиологических норм в первой инфекционной больнице Москвы, в которой она лечилась после возвращения из Европы, сообщает 2 апреля паблик Mash, опубликовавший видео с рассказом женщины.

На третий день после возвращения из Бухареста она почувствовала, что заболевает, на десятый день болезни уже не могла встать с кровати из-за жара. Бригада скорой помощи забрала ее в первую инфекционную больницу Москвы.

«Меня положили в восьмиместную палату. За восемь дней моего нахождения в ней мой анализ так и не пришел. При этом у женщины в соседней палате был диагностирован коронавирус. И все это время мы с ней контактировали, потому что в отделении нет технической возможности самоизолироваться. Вместо лечения пациенты получают высокие риски заражения», — сказала женщина.

Также рассказчица отметила, что в этот период в больнице проводились ремонтные работы, и рабочие находились там без масок и в уличной обуви, что противоречит санитарно-эпидемиологических нормам.

После того как она стала освещать положение в больнице в своих социальных сетях, ей стали приходить угрозы. Позднее Лию отпустили домой под расписку, что она не станет выходить на улицу. В данный момент женщина проходит лечение дома.