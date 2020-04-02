Вашингтон, , 21:16 — REGNUM До 5 316 человек возросло количество жертв последствий заболевания COVID-19 в США. Об этом 2 апреля свидетельствуют данные, опубликованные университетом Джонса Хопкинса на 12:30 по местному времени (19:30 мск).

Число зарегистрированных подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет более 226 тысяч, количество выздоровевших достигло 8 826 человек.

Лидером по количеству погибших от последствий заражения коронавирусом является город Нью-Йорк, здесь таких случаев зарегистрировано 1 374. На втором месте находится город Кинг в штате Вашингтон, где количество летальных случаев достигло 164.

Ранее ИА REGNUM сообщало о количестве погибших от последствий заболевания COVID-19 в американском штате Нью-Йорк. Всего здесь жертвами заболевания стали 2 373 человек.

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