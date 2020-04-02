Тамбов, , 20:29 — REGNUM Администрация Тамбовской области на своем официальном сайте запустила специальный раздел, посвященный теме коронавируса, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Он создан для оперативного информирования населения, публикации всех новостей и рекомендаций.

Скриншот с официального сайта правительства Тамбовской области Tambov.gov.ru

В Тамбовской области со стороны региональной власти приняты «максимальные меры» по информированию граждан о ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа, отмечается в сообщении. В том числе на главной странице портала органов исполнительной власти размещена кнопка «Стопкоронавирус». В разделе содержатся последние данные и официальные новости по ситуации с коронавирусом в Тамбовской области.

Региональные власти плотно сотрудничают со всеми заинтересованными структурами и ведомствами, поэтому актуальная информация постоянно обновляется. В разделе также можно найти всю справочную, статистическую информацию, ответы на самые популярные вопросы по новому заболеванию: симптомы, профилактика, оказание медицинской помощи, телефоны горячих линий.

Напомним, в Тамбовской области созданы условия для предотвращения распространения коронавируса нового типа. В частности, организован оперативный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Его возглавил губернатор Александр Никитин.