Донецк, , 20:12 — REGNUM Режим самоизоляции для жителей ДНР старше 65 лет вводится до 17 апреля, сообщает 2 апреля «Донецкое агентство новостей».

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, под режим самоизоляции не подпадают те, чьё «нахождение на рабочем месте является критически важным».

Самоизолировавшимся будет оказываться адресная социальная помощь. Будут учитываться и запросы граждан, поступающие на «горячую линию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ДНР инфицирование вирусом SARS-CoV-2 подтверждено у двух человек: женщины и ребёнка. Они находятся в карантине.

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