Москва, , 20:08 — REGNUM Руководство российского отделения сети ресторанов быстрого питания Burger King заявило о начале акции «Спасибо», в рамках которой рестораны бесплатно будут кормить медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Если у кого-то из вас есть знакомые медработники, особенно из скорой помощи, пожалуйста, передайте им, что в знак благодарности за их труд до конца карантина мы будем кормить и поить их бесплатно. Обед или чай/кофе в любом из 457 продолжающих работать ресторанов Burger King», — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что медики смогут получить питание в окнах автораздачи или точках обслуживания на вынос. Таким образом компания решила отблагодарить тех, кто «на передовой борется с COVID-19».