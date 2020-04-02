Рим, , 20:09 — REGNUM За прошедшие сутки 760 человек погибло от последствий заражения коронавирусом в Италии. Об этом 2 апреля сообщил в ходе брифинга журналистам глава службы гражданской обороны (ГО) Италии Анджело Боррелли.

Общее количество погибших возросло до 13 915 человек. Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии достигло 83 049, за сутки это число возросло на 2477 человек.

При этом Боррелли отметил, что в статистике сократилось число граждан, находящихся на госпитализации, и возросло количество граждан, находящихся в самоизоляции, в том числе без симптомов.

Количество излечившихся от COVID-19 граждан достигло 18 278 человек, за день число выздоровевших возросло на 1431 человека. Общее количество случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и случаи летального исхода, достигло 115,2 тысячи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число медиков с подтверждённым заражением коронавирусом в Италии превысило 10 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Италии число заразившихся коронавирусом медиков превысило 10 тысяч