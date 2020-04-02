Железногорск, Курская область, , 20:04 — REGNUM В Курской области на время режима повышенной готовности ограничат проезд через города Курчатов и Железногорск. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, такие меры связаны с тем, что там находятся важные для региона предприятия — Курская АЭС и Михайловский ГОК.

С 06:00 3 апреля до 24:00 12 апреля правоохранители и медики будут контролировать все въезжающие и выезжающие из города автомобили на дорогах Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной, «Тросна-Калиновка» — Трояново — Гавриловский и Железногорск — Студенок.

Тех, кто не зарегистрирован в Курчатове и Железногорске, в эти города не пустят. Тех, кто ездит туда на работу из других населённых пунктов, просят получить пропуска у работодателей. По всем остальным основаниям въезд личного транспорта в города запрещён. Также не будут пропускать тех, чья температура будет выше 37 градусов, или людей с признаками простудного заболевания.

Продавать билеты на автобусы до Курчатова и Железногорска будут только тем, кто там прописан.

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