Москва, , 19:53 — REGNUM В Москве приняли решение пока не вводить пропускную систему. Об этом 2 апреля сообщили в столичном оперативном штабе по коронавирусу.

В штабе отметили, что по системе пропусков возникло «огромное количество вопросов».

«Опыт первой нерабочей недели показал, что пока нет необходимости вводить пропускную систему передвижения по городу», — отмечается в информации.

Поскольку большинство москвичей и без ограничений в передвижении соблюдают самоизоляцию, власти решили пока не вводить режим пропусков.

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