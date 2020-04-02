Москва, 2 апреля 2020, 19:53 — REGNUM В Москве приняли решение пока не вводить пропускную систему. Об этом 2 апреля сообщили в столичном оперативном штабе по коронавирусу.
В штабе отметили, что по системе пропусков возникло «огромное количество вопросов».
«Опыт первой нерабочей недели показал, что пока нет необходимости вводить пропускную систему передвижения по городу», — отмечается в информации.
Поскольку большинство москвичей и без ограничений в передвижении соблюдают самоизоляцию, власти решили пока не вводить режим пропусков.
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