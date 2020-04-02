Москва, 2 апреля 2020, 19:52 — REGNUM Муниципальные власти Москвы приняли решение продлить до 1 мая срок действия ограничений, введённых для борьбы с распространением коронавируса, сообщается в тексте указа, подписанного 2 апреля мэром столицы Сергеем Собяниным.
Прекращена работа торговых точек. Исключение составляют продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины.
Продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, включая спортивные, публичные и зрелищные.
Лицам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться в самоизоляции до 1 мая.
Читайте ранее в этом сюжете: Карантин: психолог призвал не лишать пожилых права на общение