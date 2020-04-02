Москва, , 19:50 — REGNUM Московские школы продолжат свою работу в дистанционном режиме. Об этом в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Школы и колледжи работают с учащимися в дистанционном режиме с применением систем электронной школы», — написал Собянин.

Помимо школ, продолжат свою работу медицинские организации и аптеки, магазины, банки, организации, выполняющие неотложные ремонтные и погрузо-разгрузочные работы, организации, выполняющие работы для противодействия распространению коронавируса, а также непрерывно действующие организации.