Липецк, , 19:50 — REGNUM Итальянская компания «Сэст-Лювэ», построившая свой завод в ОЭЗ «Липецк» в 2007 году, сделала пожертвование в 700 тысяч рублей в благотворительный фонд, собирающий деньги на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Средства пойдут на приобретение медицинских препаратов и оборудования, а в перспективе — на ликвидацию последствий распространения инфекции.

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«Все крупные предприятия могут помочь медикам Липецкой области в борьбе с коронавирусом. Наше предприятие перечислило 700 тысяч рублей на покупку медицинских препаратов, оборудования, масок. Это было решение учредителя нашей компании из Италии. Если мы будем действовать вместе, мы победим коронаривус. Мы должны быть вместе», — прокомментировал представитель фирмы Франческо Дженаро.

Пожертвование в фонд также внесло ООО «Газпром межрегионгаз Липецк».

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