Липецк, 2 апреля 2020, 19:50 — REGNUM Итальянская компания «Сэст-Лювэ», построившая свой завод в ОЭЗ «Липецк» в 2007 году, сделала пожертвование в 700 тысяч рублей в благотворительный фонд, собирающий деньги на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
Средства пойдут на приобретение медицинских препаратов и оборудования, а в перспективе — на ликвидацию последствий распространения инфекции.
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Пожертвование в фонд также внесло ООО «Газпром межрегионгаз Липецк».
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