Москва, , 19:46 — REGNUM Жители Москвы, совершившие в период самоизоляции не более шести поездок, смогут продлить действие неиспользованных проездных билетов после 1 мая. Об этом в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт будет продлен после 1 мая 2020 г., при условии, что в период самоизоляции по ним было совершено не более шести поездок», — написал Собянин.

Он также отметил, что действие оплаченных школьных и студенческих проездных также будет продлено.