Липецк, , 19:41 — REGNUM Противочумный центр Роспотребнадзора не подтвердил наличие коронавируса у девяти человек, работающих в медико-санитарной части регионального МВД, сообщил портал Gorod48 со ссылкой на замруководителя областного управления Роспотребнадзора Ирину Щукину.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о госпитализированных с подозрением на коронавирус медиках написал глава региона Игорь Артамонов. Он рассказал, что все они контактировали с коллегой, которая нарушила режим самоизоляции. За «преступную халатность» Артамонов пригрозил судом.

По подозрением были четыре медсестры и пять медиков (в том числе четыре офицера) федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть МВД России по Липецкой области». Их тесты на коронавирус показали отрицательный результат, 2 апреля пациентов выписали.

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