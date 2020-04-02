Саранск, , 19:40 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков поручил правительству республики немедленно приступить к разработке и реализации комплекса мероприятий для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе. Об этом он заявил, комментируя обращение президента России Владимира Путина, к гражданам страны.

Речь идёт об исполнении указа президента «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением COVID-19».

3 апреля в республике состоится заседание оперативного штаба, в рамках которого будут рассмотрены предложения правительства и приняты соответствующие решения.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента в республике подтверждено четыре случая заражения коронавирусом. В Мордовии, как и во всех регионах Приволжского федерального округа, действует режим повышенной готовности, который рекомендует гражданам соблюдать режим самоизоляции.