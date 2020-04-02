Душанбе, , 19:40 — REGNUM Таджикистан получил гуманитарную помощь от властей Китая. Передача груза прошла на китайско-таджикской границе в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), сообщает департамент информации министерства иностранных дел Таджикистана.

В качестве гуманитарной помощи таджикистанские медики получили 1 тыс. медицинских защитных комбинезонов, 500 бесконтактных термометров, 1 тыс. медицинских очков, по тысяче пар медицинских одноразовых перчаток и бахил. Также для проведения 2 тысяч исследований для выявления коронавируса были получены наборы реагентов, позволяющих выявить нуклеиновые кислоты коронавируса COVID-19.

В Таджикистане пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.