Токио, 2 апреля 2020, 19:39 — REGNUM Количество выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Японии впервые превысило отметку в 270 человек, сообщает 2 апреля агентство Киодо.
Таким образом, общее количество заражённых коронавирусом в стране составляет 3 482 человека.
Наибольшее число заражённых выявлено в Токио, где обнаружено 684 носителя коронавируса.
На сегодняшний день в Японии от заболеваний, вызванных коронавирусом, скончались 83 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля по данным ВОЗ, в мире было зафиксировано свыше 820 тыс. случаев заражения коронавирусом.
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