Москва, , 19:32 — REGNUM На территории Москвы до 1 мая запрещаются спортивные, зрелищные, публичные и иные мероприятия. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

«Запретить до 1 мая 2020 г. проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий», — говорится в тексте документа.

Уточняется также, что Собянин распорядился приостановить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.