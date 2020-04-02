Ижевск, , 19:32 — REGNUM Относительно стабильная ситуация в Удмуртии позволяет расширить перечень предприятий, которые могут работать. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов, комментируя обращение президента России Владимира Путина.

«Представим расширенный список, чтобы люди могли с понедельника выйти на работу… Для организации работы на предприятиях в течение следующей недели мы удовлетворим запрос на маски и средства индивидуальной защиты», — заверил глава республики.

Бречалов добавил, что в любом случае режим самоизоляции должны соблюдать граждане, старше 65 лет, беременные женщины, также страдающие хроническими заболеваниями, обязательно с сохранением заработной платы.

При этом руководитель региона отметил, что закрывать въезды в города и районы пока нет оснований.

«У нас много экономических и социальных связей, которые очень сложно прервать. Будем действовать в соответствии с ситуацией», — пояснил он.

«Хочу поблагодарить всех граждан. Большинство понимают и принимают сложившуюся ситуацию спокойно. Конечно, особая благодарность всем сотрудникам здравоохранения, Роспотребнадзора, МВД, Росгвардии, за понимание и содействие», — заключил Бречалов.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента в Удмуртии подтверждено четыре случая заражения коронавирусом. При этом трое по выздоровлению уже были выписаны из республиканской инфекционной больницы.