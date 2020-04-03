Москва, , 02:53 — REGNUM Шквал субъективности, накрывший информационное пространство в связи с коронавирусной эпидемией, опасен сам по себе. О том, насколько важно именно сейчас сконцентрировать информационный поток, сделав его максимально отражающим объективную информацию, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

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Субъективность хороша, если она знает свои границы. Широко развернувшееся «я так считаю» в ситуации, подобной нынешней пандемии, личное мнение зачастую становится причиной неадекватного поведения, а значит новых заражений и смертей. Итальянская ситуация показала это в полной мере. Вывод отсюда напрашивается сам собой: кроме борьбы с явной ложью стоит также приглушить поток домыслов и безответственных дилетантских разглагольствований.

Причем канал официального информирования должен быть поставлен так, чтобы не при каких условиях не заглушаться любыми другими. Тогда будет поставлен относительно надежный заслон как от паники, так и от наплевательского пренебрежения рекомендациями по борьбе с распространением вируса.

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