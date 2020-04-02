Нью-Йорк, США, , 19:27 — REGNUM Число людей, умерших от коронавируса в штате Нью-Йорк за истекшие сутки увеличилось с 1941 до 2373, заявил 2 апреля на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

По его информации, за сутки на территории штата умерли 432 пациента, заражённых коронавирусом COVID-19.

«Число погибших выросло с 1941 до 2373», — сказал Куомо.

Кроме того, он сообщил, что на 2 апреля в штате выявлен 92 381 зараженный коронавирусом, из которых 51 809 человек приходятся на город Нью-Йорк.

В больницы помещены 13 383 человека, из которых 3 396 находятся в отделениях реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, в США 1 апреля общее число заражённых коронавирусом перевалило за 200 тыс.

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