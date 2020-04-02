Загреб, , 19:27 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Хорватии составляет 1 011, сообщили в хорватском минздраве.

Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 48. Количество летальных исходов достигло семи: 2 апреля умер ещё один человек.

Излечились от заболевания, вызванного коронавирусом, в Хорватии 88 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Хорватии из-за пандемии раньше срока был завершён чемпионат по баскетболу.

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