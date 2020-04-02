Оттава, , 19:56 — REGNUM Более десяти тысяч случаев заражения коронавирусом подтверждено в Канаде. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

За последние сутки количество новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом составило 1109, число умерших от последствий заболевания COVID-19 за сутки возросло на 22 человека.

Общее количество выявленных случаев заражения инфекцией на сегодняшний день составляет 10 114, число летальных исходов достигло 127.

Самое большое количество случаев заражения коронавирусной инфекцией было подтверждено в канадских провинциях Квебек (4 611) и Онтарио (2 793).

Ранее ИА REGNUM сообщало о 9005 подтверждённых случаях заражения коронавирусом в Канаде.

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