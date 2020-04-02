Липецк, , 19:06 — REGNUM Некоммерческая организация Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка собирает деньги на борьбу с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-служба областной администрации.

Власти региона обратились к предприятиям и организациям региона с просьбой оказать финансовую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Средства направят наиболее пострадавшим жителям и организациям региона для покупки медицинских препаратов и оборудования, а затем — на ликвидацию последствий эпидемии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее руководство особой экономической зоны «Липецк» закупило 69 тысяч защитных масок для правоохранительных органов, МЧС, Росгвардии, а также для сотрудников транспортных компаний.

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