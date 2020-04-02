Рамалла , , 19:24 — REGNUM шесть новых случаев заражения коронавирусом подтвердились за прошедшие сутки в Палестине. Об этом 2 апреля сообщил в своём заявлении для прессы представитель палестинского правительства Ибрагим Мельхем.

Новые случаи заражения коронавирусом были выявлены на территории Палестины в окрестностях города Рамалла. Общее количество заражённых достигло 160 человек, из них 12 человек являются жителями сектора Газа.

По мнению властей Палестины, одними из главных переносчиков заболевания могут являться палестинцы, которые продолжают работать в Израиле, не соблюдая введённый правительством в стране карантин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении министерства здравоохранения об осложнении ситуации с коронавирусом в стране.

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