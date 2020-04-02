Нижний Новгород, , 19:05 — REGNUM Правительство Марий Эл рассматривает необходимость усиления ограничительных мер. Об этом заявил глава республики Александр Евстифеев, комментируя обращение президента России Владимира Путина.

«Глава государства обозначил, что регионы сами, исходя из объективной оценки ситуации, определят конкретный набор профилактических мер по предотвращению распространения коронавируса. Речь, в частности, идет об установлении особого порядка передвижения жителей и транспорт», — добавил Евстифеев.

Глава республики заверил, что эпидемиологическая ситуация находится под контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно ещё о двух подтверждённых случаях заражения коронавирусом в республике. Таким образом, общее число выявленных в регионе случаев COVID-19 выросло до четырёх.