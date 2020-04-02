Москва, , 19:01 — REGNUM Натужные спекуляции, основанные на еще не истлевших учебниках антисоветской пропаганды, — так охарактеризовал 2 апреля публикации в итальянской газете La Stampa официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ранее La Stampa опубликовала ряд материалов с утверждениями о «бесполезности» российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом. Издание заявило, что 80% российского оборудования, поставленного в Италию для борьбы с коронавирусом, «совершенно бесполезны» для страны, а Россия таким образом стремится удовлетворить свои политические амбиции.

«Большинство российских врачей и эпидемиологов изданием названы специалистами биологических войн. Те же, кто не удостоился попасть в эту категорию, были ожидаемо зачислены в разряд представителей российской военной разведки», — сообщил Конашенков.

Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что «на фоне этих натужных спекуляций» российские военные вместе со своими итальянскими коллегами вместо биологической войны и ведения разведки «круглыми днями уничтожают COVID-19 в 65 домах престарелых в Бергамо».

«Это бескорыстная помощь итальянскому народу, оказавшемуся в бедственном положении из-за пандемии COVID-19», — подчеркнул Конашенков.

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