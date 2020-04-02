Москва, , 18:55 — REGNUM Более 30 тысяч российских школьников подали заявки на участие в конкурсе «Большая перемена», сообщили 2 апреля в пресс-службе АНО «Россия — страна возможностей».

По словам гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, конкурс, стартовав несколько дней назад, «уже стал по-настоящему всероссийским». Заявки приходят из всех регионов страны.

Комиссаров «Большинство из них — от школьников Москвы (3958 заявок) и Подмосковья (2044), а также Кабардино-Балкарской Республики (883). Это топ-3. За ними в десятку регионов также вошли Нижегородская (846), Ленинградская (843) области и Санкт-Петербург (838), Краснодарский край (754), Республика Башкортостан (616), Свердловская (607) и Кемеровская (577) области».

Напомним, всероссийский конкурс для старшеклассников «Большая перемена» является новым проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Он начал свою работу 28 марта 2020 года, регистрация будет проходить до 22 июня. Первый этап конкурса стартовал 31 марта. Всего с 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных испытаний. Финальный этап конкурса состоится в октябре 2020 г.

В конкурсе могут принять участие учащиеся 8,9 и 10 классов. Дистанционный этап проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. В полуфиналы выйдут шесть тысяч школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями — 300 учащихся 8−9 классов и 300 10-классников.

Цель конкурса — дать каждому российскому подростку возможность проявить себя. Главным критерием конкурсного отбора является оценка навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.

Что касается наград, десятиклассники получат денежный приз в размере одного миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а также в случае поступления их на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап; до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8 — 9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование, приобретение образовательных гаджетов, покупку спортивного снаряжения.

Кроме того, все, кто выйдет в финал, получат путёвки в «Артек». 20 лучших российских школ смогут получить финансовую поддержку (по два миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.