Пенза, , 19:08 — REGNUM В Пензе одна из строительных компаний купила для клинической больницы №4 аппарат ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких), сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор области Иван Белозерцев поблагодарил директора стройгруппы «Рисан» Сергея Лисовола, предложившему свою помощь одним из первых. Стройфирма, помимо аппарата ИВЛ, закупила дезинфицирующие средства, перчатки, бахилы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о решении помочь в борьбе с коронавирусом высказался в своем Instagram-канале губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он перечислил свою заработную плату за месяц в региональный фонд борьбы с коронавирусом.

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