Тегеран, , 18:47 — REGNUM Председатель меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани сдал положительный тест на коронавирус, передаёт 2 апреля государственное агентство IRNA.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью парламента, в настоящее время Лариджани изолирован и уже проходит курс лечения. Подробностей о его состоянии не приводится.

Согласно последним данным, на территории Ирана официально подтверждено уже более 50 тысяч случаев заражения новым коронавирусом, из них 3160 завершились летальным исходом.