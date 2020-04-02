Москва, , 18:41 — REGNUM Страны Евросоюза показывают непотребное поведение, занимаясь дезинформацией о российской гуманитарной помощи Италии, заявила 2 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В частности, глава представительства ЕС в Москве, даже выражая благодарность России за помощь Италии, обвинил российскую сторону в некой «дезинформационной кампании».

«Это просто непотребное поведение… Материалы вы не представляете, потому что их нет. Вы сами занимаетесь дезинформацией. Стыд и позор заниматься этим в эти непростые дни для всего человечества и, кстати говоря, для ЕС», — заявила Мария Захарова.

Как сообщало, с 22 марта в Италию на 15 транспортных самолётах ВКС РФ были переброшены военные вирусологи и специалисты российского Минобороны в области эпидемиологии, а также оборудование и спецтехника для диагностики и дезинфекционных мероприятий

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь, а глава МИД Италии Ди Майо лично встречал российских военных на авиабазе Пратика ди Маре.

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