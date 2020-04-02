Москва, , 18:32 — REGNUM Медицинская лаборатория LabQuest объявила о возможности сдать тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Взятие биоматериала производится на базе медицинских офисов LabQuest в Москве. Затем к работе подключатся офисы в двадцати городах присутствия компании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок выполнения исследования составляет один день. При этом анонимное тестирование провести невозможно, поскольку для проведения анализа необходимо предъявить паспорт: «Пациенты могут сдать анализ только при отсутствии симптомов заболевания: повышенной температуры, сухого кашля, затрудненного дыхания и т.д. При наличии этих симптомов необходимо оставаться дома и обратиться в лечебное учреждение по месту жительства».

Стоимость одного тестирования составляет три тысячи рублей. Сразу после взятия анализа процедурную комнату дезинфицируют.