Казань, , 19:12 — REGNUM В Казани для сотрудников правоохранительных органов, дежурящих в круглосуточном режиме на блокпостах, организовано горячее питание, сообщает мэрия города.

Департамент продовольствия и социального питания обеспечивает сотрудников ГИБДД, полиции и Росгвардии на 14 постах, которые контролируют въезды в город. Для несущих службу в две смены 300 сотрудников, горячие обеды развозят дважды в день — в 10:30 и в 23:00. В меню входит суп, второе блюдо, состоящее из гарнира и мясного блюда, хлеб и чай.

«На блокпосты обеды поставляются в специальных термосах, раздача осуществляется в одноразовой посуде, также в наборе есть дезинфицирующие средства», — рассказала директор департамента Рима Мухамедшина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на всех выездах из Казани сотрудники ГИБДД информируют автомобилистов о действующем режиме самоизоляции с 30 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Людям рекомендуется не перемещаться между населенными пунктами, а соблюдать изоляционный режим.

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