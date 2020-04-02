Москва, , 18:28 — REGNUM Возобновить дистанционное обучение рекомендовал высшим учебным заведениям России министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Учебный процесс рекомендовано возобновить с 6 апреля в дистанционном режиме.

Студентов и преподавательский состав вузов просят соблюдать режим самоизоляции и свести к минимуму все социальные контакты, личным примером показывая гражданам, как вести себя в сложившейся ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что студенты и аспиранты российских вузов, находящихся в ведении министерства образования РФ, получат стипендии в полном объёме.

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