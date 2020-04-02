Москва, , 18:22 — REGNUM Российским вузам рекомендуется возобновить проведение дистанционного обучения с 6 апреля. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

«С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате», — сказал Фальков.

Вместе с тем, он посоветовал преподавателям и студентам «личным примером» демонстрировать необходимость минимизации социальных контактов и соблюдения режима самоизоляции.