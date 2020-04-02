Минск, , 18:22 — REGNUM В Белоруссии зарегистрировано 254 подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает 2 апреля Минздрав страны.

По данным ведомства, на сегодняшний день четыре человека скончались от заболеваний, вызванных коронавирусом.

«В настоящий момент 254 пациента находятся на стационарном лечении с подтверждённой коронавирусной инфекцией… Зарегистрировано четыре случая смерти возрастных пациентов с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощённых коронавирусной инфекцией», — указано в сообщении белорусского Минздрава.

На искусственной вентиляции лёгких находятся 11 заболевших. У большинства пациентов заболевание протекает в лёгкой или средней форме.

Под медицинское наблюдение помещено 9 299 человек, контактировавших с заражёнными.

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