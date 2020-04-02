Москва, , 18:22 — REGNUM Вузы, находящиеся в ведении министерства образования России, получили финансирование на стипендии для студентов и аспирантов в полном объеме. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.

Для выплаты стипендий всего на второй квартал 2020 года 248 вузам выделили 12 миллионов 887 тысяч рублей. Еще 511 научных организаций получили 178 миллионов 100 тысяч рублей. Профинансировали в том числе и стипендии президента РФ и правительства РФ. Право на получение материальной помощи и других студенческих денежных выплат сохраняется.

В министерстве подчеркнули, что, несмотря на переход на дистанционное обучение, зарплаты работников образовательных учреждений также сохранятся в полном объеме. «Переход на дистанционное обучение не является причиной для изменения оплаты труда», — заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

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