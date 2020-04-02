Тбилиси, , 18:14 — REGNUM Граждан Грузии, которые в настоящее время находятся на Украине, вывозят на родину на пароме, курсирующем между портами Черноморск и Батуми, сообщает МИД Грузии.

«Посольство Грузии в Киеве и генеральные консульства в Одессе и Донецке обеспечивают граждан предметами первой необходимости и способствуют их возвращению на родину», — говорится в сообщении.

По информации министерства, сегодня из Черноморска в Батуми вышел очередной паром, на котором находятся 44 гражданина Грузии. А за последние 10 дней этим паромом на родину вернулись около 200 граждан Грузии.

Посольство и консульства обеспечили транспортировку сограждан до порта Черноморск, а также помогли забронировать и приобрести билеты на паром.

По данным официального правительственного сайта по превенции распространения коронавируса в Грузии, в стране фиксируется 130 случаев коронавируса. 26 человек выздоровели, 5550 граждан находятся в зонах карантина, а 281 пациент — в стационарах под наблюдением врачей.