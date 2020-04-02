Пермь, , 18:22 — REGNUM В Общероссийском народном фронте призывают всех желающих коллег по цеху и просто неравнодушных, у кого есть возможность, помочь семье главного редактора пермского издания «Деловой интерес» Анастасии Петровой, которая умерла от коронавирусной инфекции. У женщины остались двое несовершеннолетних детей. Она воспитывала одна.

«Выражаю глубокие соболезнования семье Анастасии Петровой. Как настоящий журналист, который всегда находится на передовой событий в стране, она пыталась помочь людям получить как можно больше информации о болезни, которая с каждым днем поражает все больше и больше наших граждан. Сегодня это уже сотни людей ежедневно. Потерю, которую понесли ее близкие, восполнить невозможно, но в наших силах сделать так, чтобы они хотя бы сейчас в разгар пандемии не нуждались в необходимом», — сказала руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, депутат Госдумы РФ Наталья Костенко, которая намерена перечислить свой дневной заработок в помощь близким Анастасии Петровой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный редактор пермского делового издания скончалась от коронавируса 31 марта.

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