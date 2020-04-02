Москва, , 18:12 — REGNUM Скандально известный бизнесмен Умар Джабраилов пытался покончить с собой в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что Джабраилов был госпитализирован из московского отеля в одну из городских клиник. Карету скорой помощи вызвал водитель Джабраилова.

Сам пострадавший объяснил свой поступок медикам «шоковым состоянием».

Напомним, что Джабраилов был исключен из правящей партии «Единая Россия» за устроенную в московском отеле Four Seasons стрельбу в потолок из наградного пистолета. Тогда никто не пострадал, а Джабраилова оштрафовали на 500 тысяч рублей.