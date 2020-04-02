Белгород, , 19:33 — REGNUM Производство дезинфицирующих препаратов запустили на одном из предприятий Белгородской области. Планируется выпустить 8 тонн средства, таким образом в регионе смогут решить вопрос с дефицитом антисептиков в аптеках и розничных магазинах, сообщили 2 апреля на брифинге оперативного штаба.

По словам руководителя регионального управления по развитию потребительского рынка Владимира Зубова правительство области обеспечило поставку пяти тонн спирта. Из него на одном из местных предприятий изготовят дезинфицирующее средство.

«В ближайшее время будет выпущено порядка восьми тонн готового дезинфицирующего средства. 50% от этого объёма мы отдадим учреждениям здравоохранения, а другие 50% будут направлены в розничную аптечную сеть», — пояснил Владимир Зубов.

В Белгородской области шесть предприятий выпускают дезинфицирующие средства.