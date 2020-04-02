Курск, , 18:11 — REGNUM Губернатор Курской области Роман Старовойт перечислил свою зарплату за март в региональный благотворительный фонд по борьбе с коронавирусом, сообщило РИА «Курск».

Благотворительный фонд для сбора средств на борьбу с коронавирусом был создан по инициативе бизнес-сообщества региона. Деньги из фонда пойдут на закупку оборудования и средств для борьбы с вирусом, а в перспективе — на ликвидацию последствий, причинённых эпидемией.

Первым пожертвование внёс завод «Электроаппарат», который всего собирается перечислить в фонд 15 миллионов рублей. Завод по производству упаковки из Железногорска заявил о намерении перечислить шесть миллионов рублей. Губернатор призвал бизнесменов и жителей региона делать пожертвования в фонд.

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