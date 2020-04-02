Челябинск, , 18:04 — REGNUM В Челябинской области не планируют вводить спецпропуска для передвижения граждан. Об этом сообщает областное управление МВД

На дорогах региона усилены посты ГИБДД. Водители должны будут предъявить водительское удоствоверение и паспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, жёсткий карантин на Южном Урале был введён 31 марта. На границе Челябинской области работают посты ГИБДД, которые не впускают в регион жителей других регионов, предлагая им вернуться к месту проживания. Исключения делают лишь для транспорта с продуктами питания и товарами первой необходимости и для транзитных машин.