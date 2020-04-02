Москва, , 18:02 — REGNUM Президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин поблагодарил в своем телевизионном обращении к гражданам волонтеров и добровольцев, оказывающих помощь нуждающимся в условиях эпидемии коронавируса.

«Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности нашим медицинским работникам. Свой долг в эти дни выполняют и сотрудники других сфер, жизненно важных для страны и общества. Хотел бы также искренне поблагодарить вас всех без исключения. И, конечно, сказать спасибо волонтерам, добровольцам, неравнодушным людям — всем гражданам, которые осознали, прочувствовали свою личную ответственность в борьбе с эпидемией», — подчеркнул глава государства.

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов рассказал о промежуточных итогах волонтерской акции «Мы вместе», организованной Общероссийским народным фронтом, Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров: «За время работы горячей линии и акции #МыВместе больше 43 тысяч человек выразили желание стать волонтерами. Каждый день прибавляется по 5−6 тысяч новых заявок. В условиях режима самоизоляции, действующего во многих регионах, нам важно, чтобы становилось больше «волонтеров по соседству». Чтобы в каждом многоквартирном доме были двое-трое-пятеро человек, готовых включиться в помощь тем, кому сейчас нелегко. Это сейчас самая важная задача».

Напомним, штаб ОНФ и «Волонтеров-медиков» по координации помощи пожилым и маломобильным гражданам, находящимся в самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-2019, запустил горячую линию по их поддержке 18 марта. Через нее пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку волонтерам на покупку и доставку продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости, а также о помощи с проведением платежей за услуги ЖКХ.