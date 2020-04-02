Москва, 2 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин поблагодарил в своем телевизионном обращении к гражданам волонтеров и добровольцев, оказывающих помощь нуждающимся в условиях эпидемии коронавируса.
Заместитель руководителя Исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов рассказал о промежуточных итогах волонтерской акции «Мы вместе», организованной Общероссийским народным фронтом, Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров: «За время работы горячей линии и акции #МыВместе больше 43 тысяч человек выразили желание стать волонтерами. Каждый день прибавляется по 5−6 тысяч новых заявок. В условиях режима самоизоляции, действующего во многих регионах, нам важно, чтобы становилось больше «волонтеров по соседству». Чтобы в каждом многоквартирном доме были двое-трое-пятеро человек, готовых включиться в помощь тем, кому сейчас нелегко. Это сейчас самая важная задача».
Напомним, штаб ОНФ и «Волонтеров-медиков» по координации помощи пожилым и маломобильным гражданам, находящимся в самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-2019, запустил горячую линию по их поддержке 18 марта. Через нее пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку волонтерам на покупку и доставку продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости, а также о помощи с проведением платежей за услуги ЖКХ.
Акция «Мы вместе» проводится во всех регионах страны. Колл-центр работает в режиме 24/7. Телефон горячей линии: