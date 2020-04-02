Иваново, , 18:01 — REGNUM Режим пропусков на территории Ивановской области вводиться пока не будет. Об этом стало известно по итогам совещания, которое 2 апреля в режиме видеоконференции провёл губернатор Станислав Воскресенский, сообщили в пресс-службе облправительства.

«Никакой самодеятельностью попрошу не заниматься. Например, насчет пропускной системы. В указе всё понятно, трактовки расширительные не нужны. Действуйте все как единое целое, от формулировок указа прошу не отходить», — распорядился Станислав Воскресенский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одним из пунктов указа главы региона о самоизоляции предусмотрена необходимость граждан при передвижении иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы (например, служебное удостоверение или справку от работодателя в свободной форме), подтверждающие осуществление профессиональной деятельности, не приостановленную ранее.