Нальчик, , 18:00 — REGNUM В Кабардино-Балкарии 2 апреля приняты меры поощрения сотрудников Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, в котором в настоящее время оказывается помощь восьми заразившимся коронавирусом и лицам с подозрением на заражение. Глава республики Казбек Коков издал указ, согласно которому определены суммы материальных выплат по категориям сотрудников центра.

Так, по 50 тыс. рублей в месяц будут получать врачи и специалисты с высшим немедицинским образованием. Среднему медперсоналу положены выплаты в размере 30 тыс. рублей, младшему и прочему — по 20 тыс. рублей.

Денежные средства на эти цели поручено изыскать из бюджетных и внебюджетных источников правительству республики.