Санкт-Петербург, , 18:02 — REGNUM В Петербурге на 170 человек составили административные протоколы за нарушение режима самоизоляции в связи с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Смольного.

Петербург находится на первом месте в России по количеству протоколов, составленных за нарушение режима самоизоляции. Всего в стране оштрафовали порядка 1000 человек.

Сейчас в городе под наблюдением медиков в режиме самоизоляции находятся 9714 человек, которые вернулись из-за границы. Согласно постановлению Главного санитарного врача РФ, все такие туристы должны изолироваться на 14 дней с момента прибытия.

Полицейские регулярно проверяют, не нарушают ли горожане правила самоизоляции. «Уклонистов» принудительно отправляют в обсерваторы и штрафуют по статье 19.4 КоАП РФ. Максимальный штраф за это составлял 1 тыс. рублей, однако накануне вступили в силу поправки, так что теперь граждан можно штрафовать на десятки тысяч рублей.

Кроме того, на уклоняющихся от режима самоизоляции заведено несколько уголовных дел.

Губернатор Александр Беглов заявил, что полная самоизоляция в сложной эпидемической ситуации — это ключевая мера защиты от дальнейшего распространения заболевания. «Это не заключение, а разумная предосторожность», — отметил он.

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