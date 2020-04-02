Москва, , 17:58 — REGNUM В Москве начинает работать служба психологической помощи людям, тяжело переносящим режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, сообщает 2 апреля пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

«Можно посвятить время себе и своим родным, но, как отмечают медицинские психологи, социальные потребности человека, стремление быть в обществе, быть нужным и полезным в условиях самоизоляции, остаются нереализованными», — отмечает пресс-служба ведомства.

У части людей самоизоляция может вызвать раздражительность, тревожность, перепады настроения, негативные реакции на родственников и близких.

Родителям рекомендуется грамотно организовать свободное время школьников.

Обратиться за психологической помощью можно по телефону +7 (495)150−54−45 с 9:00 до 20:00 мск.

Читайте ранее в этом сюжете: В разных странах коронавирусом заражены 35 граждан Грузии