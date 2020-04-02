Эр-Рияд, , 17:58 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Саудовской Аравии достигло 1885, передаёт 2 апреля Al Arabiya.

Количество летальных исходов составляет в Саудовской Аравии уже 21, пять человек скончались за минувшие сутки.

Количество подтверждённых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 за сутки составило 165, число выздоровевших выросло на 64 — до 328 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саудовское духовенство призвало единоверцев отказаться в этом году от хаджа в связи с пандемией.

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