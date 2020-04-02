Тбилиси, , 17:57 — REGNUM Все продолжающие функционировать в условиях карантина в Грузии предприятия должны в точности выполнять гайдлайны и требования, разработанные министерством здравоохранения, сообщила на брифинге 2 апреля министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Она призвала бизнесменов и руководителей предприятий с пониманием отнестись к требованиям властей, так как это вызвано необходимостью защиты населения от опасной инфекции.

«Мы составили и опубликовали на сайте министерства экономики перечень тех крупных предприятий, которые продолжают работать в условиях чрезвычайного положения и карантина. Это прежде всего предприятия тяжелой, горнодобывающей, пищевой промышленности и другие, останавливать которые на данном этапе нецелесообразно. Но мы требуем, чтобы руководство предприятий адекватно отнеслось к предъявляемым в нынешних условиях требованиям и полностью гарантировало безопасность как своим сотрудникам, так и клиентам», — заявила Турнава.

Она сообщила, что министерство экономики вместе с минздравом и другими ведомствами будет регулярно осуществлять контроль за выполнением предпринимателями установленных в стране правил и требований.

Министр не исключила, что в дальнейшем будет разрешена и деятельность других экономических субъектов, если они смогут обеспечить выполнение определенных минздравом правил функционирования в условиях пандемии.

По данным официального правительственного сайта по превенции распространения коронавируса в Грузии, в стране фиксируется 130 случаев коронавируса. 26 человек выздоровели, 5550 граждан находятся в зонах карантина, а 281 пациент — в стационарах под наблюдением врачей.